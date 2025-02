Comuzzo, affare in ballo. la Repubblica: "Napoli prende tempo. Ancora 48 per chiudere"

"Comuzzo, il Napoli prende tempo. Ancora 48 ore per chiudere l'affare". Con questo titolo, all'interno de la Repubblica (ed.

Firenze) viene tracciato il quadro della situazione attorno a Pietro Comuzzo e alla trattativa che sta andando avanti da ore col Napoli. Decisiva nella giornata di ieri è stata l'entrata in scena di Rocco Commisso, che ha fatto capire ai partenopei non di non voler scendere assolutamente sotto i 40 milioni di richiesta. Fino a ieri sera - si legge - il club di De Laurentiis non era arrivato a quella cifra, ma i dialoghi sono sempre andati avanti e l'operazione può chiudersi nelle prossime 48 ore, a patto che il Napoli venga incontro alle richieste della Fiorentina.