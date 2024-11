COMO, Da Cunha può giocare di nuovo in mediana

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport scrive che Lucas Da Cunha del Como potrebbe giocare in mediana domenica. Il mancino francese di origine portoghese contro il Genoa è stato impiegato proprio in quel ruolo facendo una solida partita da centrocampista centrale a cui ha unito il primo gol in Serie A. Cesc Fabregas ha fatto capire che al giocatore potrebbe essere data di nuovo quella mansione.