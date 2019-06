COMMISSO, Voglio tenere Chiesa. Barone ad, Bati...

Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport - Stadio. Eccone un primo estratto:

"Barone sarà l'ad, ha seguito tutto dall'inizio. Antognoni sarà il riferimento della squadra e per la parte tecnica abbiamo Pradè, con Montella allenatore. Vi confesso che Pradè l'ho conosciuto appena arrivato in Italia, dopo i giorni milanesi. Ci siamo visti prima della mia partenza e abbiamo parlato a lungo, la prima volta quattro ore. Ci siamo piaciuti subito: è un gran lavoratore. Stessa cosa per Montella. Batistuta? Abbiamo parlato e continueremo a farlo. Se ci saranno le condizioni, sarà con noi. Ora è rientrato in Argentina per motivi personali. Non appena li avrà risolti, riprenderemo a parlare. Non è una bandiera della Fiorentina, è un bandierone... Nella nostra famiglia viola c'è posto anche per lui. Chiesa? Non ho voluto disturbare lui e la sua concentrazione. Non ho chiamato neanche il padre per lo stesso motivo: stava giocando un Europeo importantissimo. Ho fiducia di tenerlo con noi e di renderlo una bandiera, costruendogli una squadra attorno. Siamo orgogliosi di lui: è figlio del settore giovanile, simbolo di una squadra e già azzurro. Se era atteso tutto questo entusiasmo? No, come potevo saperlo? Ma soprattutto, lo stesso calore è stato riservato anche a mia moglie... Indirettamente mi ha spinto proprio lei ad acquistare la Fiorentina. Sapeva che volevo affacciarmi sul calcio italiano e mi ha detto di prendere la squadra di una bella città. Il Calcio Storico poi mi ha fatto fare un viaggio nelle tradizioni, è stato bellissimo".