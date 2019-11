COMMISSO, Via a un mese super tra mercato e stadio

Spazio a quelli che saranno gli impegni di tutto il prossimo mese della Fiorentina dentro e fuori dal campo sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino. Come scrive il quotidiano, Rocco Commisso tornerà a Firenze solo la prossima settimana, ma il suo soggiorno sarà più lungo del solito. Per il presidente sarà un periodo importante, sia per le risposte in arrivo dal campo che per quelle attese nelle stanze del club. Il patron è atteso allo stadio sabato 30 contro il Lecce per rompere l’ultimo tabù rimasto intatto dal giorno del suo arrivo: la sua prima vittoria al Franchi. Il tour de force dei viola in campo andrà di pari passo anche con il tema mercato: le operazioni da portare avanti a gennaio saranno motivo di approfondimento ma è soprattutto sul fronte strutture che la presenza dell’americano si farà sentire. In agenda il primo appuntamento è fissato per giovedì 28 novembre, quando a Bagno a Ripoli verrà presentato il progetto per il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Parallelamente il numero uno della Fiorentina seguirà anche gli ultimi sviluppi per ciò che riguarda lo stadio: l’ipotesi Campi Bisenzio resta in piedi (sono recenti i contatti con la famiglia Casini disposta a trattare direttamente con Commisso i terreni di proprietà già presi in considerazione per il centro sportivo e più ampi dell’area Mercafir - LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE DI FV).