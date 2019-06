COMMISSO, Vedrà Montella per parlare di mercato

Come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, quello di stasera a New York tra Commisso e Montella sarà soprattutto l’occasione per conoscersi, per confrontarsi su programmi e prospettive e per cominciare a gettare le basi sulle scelte di mercato, in entrata e in uscita, già dalla prossima settimana. Difficile immaginare che Commisso decida di cambiare allenatore, tanto più con una serata di saluto ai tifosi già confermata ma è chiaro che da questo primo incontro passerà molto del destino dei viola in questa stagione, tanto che radiomercato racconta di un Di Francesco non ancora del tutto convinto di accettare la Sampdoria e per questo in attesa di sviluppi dall’America. In realtà proprio il ritorno di Pradè a Firenze va nella direzione di una conferma di Montella ed è lecito attendersi che dopo la fumata bianca di stanotte i due possano già confrontarsi sul mercato estivo a partire da lunedì.