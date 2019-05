COMMISSO, Un sabato di attesa silenziosa

Il sabato di Rocco Commisso, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio, si svolgerà prima attendendo notizie da Firenze, poi seguendo la partita della seconda squadra dei New York Cosmos. Domani il 69enne fondatore di Mediacom, colosso con un fatturato di 4,3 miliardi di dollari, attenderà infatti il CdA della società viola e poi in serata potrebbe seguire al Mitchel Athletic Complex la squadra contro l'Hartford City. Incontrare Commisso - riporta il quotidiano - non è difficile: dove c'è una partita, lui è seduto sui gradoni degli spalti. Ama il calcio e lo segue da anni, tanto che potrebbe citare le gesta di Antognoni e Baggio come farebbe qualunque tifoso. Dal ritorno di Joe Barone al quartier generale di Mediacom, comunque, dall'entourage di Commisso è calato il silenzio, visto e considerato il fatto che la fuga di notizie ha innervosito Diego Della Valle tanto da far pensare di alzare il prezzo della trattativa. In tutto questo le cifre sarebbero molto superiori a quelle pubblicate dal New York Times: la Fiorentina sarebbe acquistata per circa 200 milioni di euro, non 130. Dagli US c'è fiducia perchè la trattativa possa essere portata a termine in tempi brevi.