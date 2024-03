COMMISSO, Tornerà per il finale. Squadra libera due giorni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nelle colonne del Corriere dello Sport si riavvolge il nastro alla giornata di ieri. Prima dell'allenamento, il presidente Rocco Commisso ha salutato la squadra, pronto a partire per New York, per l’ultimo saluto a Joe Barone. Ma ha anche promesso di tornare fra poche settimane, voglioso di seguire il finale di stagione.

Sempre nella giornata di ieri, al Viola Park c'è stato un altro gesto per commemorare il compianto dg, con un significativo striscione portato in campo dai 2013 di Fiorentina, Lastrigiana e Audace Legnaia. Anche questo sotto gli occhi di Commisso, che prima di ripartire per gli Stati Uniti sarà anche oggi al centro sportivo di Bagno a Ripoli, per assistere al match tra Fiorentine e Inter Femminile, valido per la Poule scudetto. Quanto alla squadra, oggi Italiano ha concesso un giorno libero, così come avverrà domani. La ripresa degli allenamenti è fissata a martedì.