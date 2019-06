COMMISSO, Scelto lo stesso albergo di Cecchi Gori

Firenze e Commisso, è già amore a prima vista. Non è dunque un caso che in questi primi giorni di lavoro in riva all’Arno - scrive La Nazione - il tycoon (che ieri, dopo la sveglia alle 6 a Milano e un’intensa giornata tra avvocati, firme e Palazzo Vecchio, ha passato la serata in albergo) abbia scelto come quartier generale il centralissimo hotel Savoy, per anni sede proprio dell’ex produttore cinematografico, numero uno della Fiorentina fino al 2002.