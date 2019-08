COMMISSO, Rocco va veloce. La sua domenica

Il Corriere Fiorentino in edicola racconta la giornata vissuta ieri da Rocco Commisso, riassumibile nella frase di Barone: "famiglia e lavoro per il futuro della Fiorentina". Il tycoon ha infatti passato la giornata con i suoi cari, lavorando però soprattutto alla questione stadio e centro sportivo. In mattinata Commisso si è recato assieme a Joe Barone allo studio Archea, dell’architetto Giovanni Casamonti famoso per aver costruito lo stadio nazionale di Tirana e riammodernato la Dacia Arena. Poi ha voluto vedere la cantina Antinori, costruita dallo stesso studio, dove è rimasto fino al pomeriggio: un pranzo lungo anche per staccare un po' dopo un viaggio frenetico. A partire da oggi Barone gli fisserà altri appuntamenti per parlare di centro sportivo, settore giovanile e femminile. Con un incontro che a breve avverrà anche con il sindaco Dario Nardella (leggi qui): non saranno giorni di vacanza per Commisso.