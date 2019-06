COMMISSO, Prezzo cena alto: e lui la paga a tutti

Interessante retroscena quello svelato questa mattina da Il Corriere dello Sport-Stadio sulla cena andata in scena ieri sera a Manhattan tra i tifosi del Viola Club New York e Commisso, alla presenza di Montella e Barone: come spiega il quotidiano, il costo della cena era di 85 dollari a persona e siccome la cifra avrebbe tenuto fuori tante persone (dato il prezzo molto alto), Rocco Commisso si è incaricato di pagare a tutti il pasto: non voleva che nessuno rimanesse fuori nel primo giorno americano di Montella.