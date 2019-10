COMMISSO, Previsto arrivo venerdì: gli incontri

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla di Rocco Commisso e del suo prossimo arrivo a Firenze, atteso per venerdì. Domenica sarà allo stadio per la partita contro la Lazio ma al di là del calcio giocato, il patron viola incontrerà Nardella per la questione stadio e per ripetere il concetto che tanto gli sta a cuore: "Fast, fast, fast". Barone sta procedendo con continui incontri a Palazzo Vecchio per portare avanti la questione, Commisso vorrà vedere a che punto si è arrivati. Poi in agenda c'è un incontro con il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, e con la famiglia Guicciardini Corsi Salviati da cui la Fiorentina ha comprato i terreni per il nuovo centro sportivo.

Tornando al calcio giocato, Commisso è probabile che sia presente - oltre, come detto, alla partita contro la Lazio - anche per la Supercoppa che le Women giocheranno sempre domenica alle 12.30 a Cesena, così come non è da escludere una sua presenza il giorno dopo per lo stesso tipo di appuntamento della Primavera. In fondo si giocano i primi trofei della nuova gestione Commisso.