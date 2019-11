COMMISSO, Premiato con Nardella da ass. Macellai

Prosegue l’impegno per il riconoscimento Unesco della bistecca. Come riporta La Nazione, stasera a Villa Viviani, sulle colline di Settignano, in occasione dell’assemblea annuale dell’Associazione dei Macellai di Firenze, l’Accademia della fiorentina, presieduta da Andrea Giuntini e nata come ramo culturale dell’Associazione con lo scopo di studiare e celebrare la bistecca, assegna il riconoscimento di "Ambasciatore della fiorentina nel mondo" a personalità o organizzazioni che si sono impegnate a farla conoscere. In questa edizione, il titolo vedrà una doppia assegnazione: alla Fiorentina e al sindaco di Firenze, Dario Nardella. Ambasciatore sarà nominato il presidente Rocco Commisso. A ritirare il riconoscimento Joe Barone e il figlio di Rocco Joseph Commisso. L’assegnazione del titolo a Commisso ha questa motivazione: “la squadra, che condivide l’omonimia con la bistecca, riconosciuta e amata dalla città di Firenze, è un naturale testimone del patrimonio tradizionale, storico e culturale del bene che si propone di riconoscere universalmente e unisce la passione per l’attività sportiva a quella per un valore tradizionale gastronomico che identifica la Città di Firenze”.