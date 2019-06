COMMISSO, Ora a NY. Torna a Firenze tra due settimane

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la costruzione della Fiorentina che verrà continua anche a New York, nel quartier generale di Rocco Commisso. Così come il suo braccio destro Joe Barone lavorerà dagli States per poi tornare a Firenze dove sta cercando casa, in quanto ha capito che per gestire al meglio il club è fondamentale vivere la città. Tra due settimane - si legge - i vertici gigliati torneranno nel capoluogo toscano, magari per annunciare possibili novità.