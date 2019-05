COMMISSO, Ok in 20 giorni. Ma occhio ad altri scenari

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, lo stallo in cui è finita la Fiorentina e che non ha fatto altro che acuire la distanza tra i fratelli marchigiani e Firenze è destinato a dissolversi stasera o al massimo domani. Quella con Rocco Commisso è, infatti, la trattativa al momento più calda per la cessione del club. Ma potrebbe non essere l'unica: nelle ultime settimane sono stati intessuti altri eventuali scenari, come quelli che porterebbero a un fondo del Qatar (con cui gli stessi Della Valle avevano avviato sondaggi) oppure - molto più vicino - al proprietario di Toscana Aeroporti Eduardo Eurnekian. Ovviamente nei prossimi venti giorni conterà l'accordo - fondamentale ma non completamente rassicurante - che Diego Della Valle ha messo in ponte con Commisso qualche giorno fa a New York.