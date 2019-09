COMMISSO, Male la prima trasferta. E giovedì...

Il Corriere Fiorentino racconta la serata di ieri di Rocco Commisso, cominciata prima con un saluto ai tifosi viola presenti a Marassi, poi con l'agitazione in tribuna per i molti errori della Fiorentina in campo, mantenendo però sempre una certa compostezza. E a fine partita il patron è tornato sotto lo spicchio dei tifosi viola per applaudire e salutare i sostenitori gigliati.

Oggi sarà a Milano per la chiusura del mercato, poi tornerà a Firenze dove lo aspettano importanti impegni soprattutto per quanto riguarda lo stadio. Giovedì è fissato l'incontro con il Soprintendente Pessina, poi Commisso sarà al Cestello, in Oltrarno, per la premiazione del Torrino d'Oro. Il giorno dopo tornerà così in America per poi, probabilmente, tornare a Firenze per Fiorentina-Juventus.