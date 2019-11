COMMISSO, Le sei grane da risolvere al suo arrivo

Domani è il giorno in cui Rocco Commisso farà ritorno a Firenze. Il proprietario e presidente della Fiorentina, sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, avrà per le mani diverse grane da risolvere. Sei, sono le gatte da pelare: la gestione della fiducia a Montella, quella del caso Chiesa, rispondere a chi accusa il calciomercato estivo (con soldi rimasti in cassa a fronte di una rosa che appare però incompiuta), comprendere i segnali pericolosi dallo spogliatoio (come evidenziato da Badelj nel post-gara del Bentegodi), tappare la prima crepa con la tifoseria e, ultimo ma non ultimo, risolvere il nodo relativo al nuovo stadio.