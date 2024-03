COMMISSO, Lacrime e abbracci: il racconto del ritorno in Italia

"Sguardo basso, con sé un trolley e poche ore di sonno. È un Rocco Commisso visibilmente scosso, trasfigurato in volto dal dolore e dalla pesantezza delle ultime settantadue ore, quello che si è presentato ieri alle 6.30 del mattino all'aeroporto di Peretola per l'ultimo saluto all'amico Joe Barone". Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio nel pezzo dedicato al ritorno in Italia del presidente viola, assente da inizio novembre. Una giornata in cui il patron della Fiorentina è stato al centro dei pensieri di molti, innanzitutto dei tanti tifosi che si sono riversati al Viola Park per salutare un'ultima volta Joe Barone, suo dirigente, braccio destro e soprattutto amico fraterno. Il viaggio che da New York lo ha portato a Firenze nella nottata di martedì, non è solo una visita di un presidente andato a salutare per l'ultima volta un suo "dipendente". "Lo si capisce i gesti d'affetto che i presenti al Viola Park gli regalano come si farebbe a un padre che ha appena perso un figlio" - scrive il Corriere dello Sport.

Spazio poi alle parole di Commisso, nel ricordo di Barone e nella memoria di un direttore generale che sarà onorato con due gesti: "La villa interna al centro sportivo sarà dedicata a Joe Barone. Quando possibile voglio organizzare un torneo in sua memoria". Dichiarazioni e piani volti al futuro che in un certo senso cacciano via anche i rumors di una possibile vendita della società.