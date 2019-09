COMMISSO, La sua idea per il c.s. in stile campus

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino torna stamattina sulle parole del presidente viola Rocco Commisso a proposito dello stadio nuovo, sottolineando l'amarezza del tycoon americano che sperava di trovare una strada più in discesa e maggiore facilità per realizzare l'impianto. Come spiega il quotidiano, però, le tempistiche per il centro sportivo sono diverse: la sua idea è di costruire una casa per la Fiorentina stile campus americano. All’interno dovranno esserci campi per ospitare gli allenamenti della prima squadra, di quella femminile e di tutte le giovanili. Inoltre verranno costruite le palestre, la sede della società, le foresterie per i giocatori e tanto altro. L’area adeguata potrebbe essere quella nel comune di Campi Bisenzio di cui Joe Barone un paio di settimane fa ha parlato col sindaco Emiliano Fossi. Nella tarda mattinata di oggi Rocco Commisso tornerà negli Stati Uniti dopo quattro giorni intensi e ricchi di appuntamenti a Firenze.