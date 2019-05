COMMISSO, Io unico nato in Italia ad aver comprato lì

Il magnate italo-americano Rocco Commisso, secondo diverse fonti prossimo a rilevare la Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino. Con una prima battuta sembra dare una conferma indiretta dell'operazione: "Sono l'unico che ha acquistato in Italia che è nato in Italia...". Poi continua: "Non posso dare conferme, né in positivo né in negativo. Firenze? Ci sono stato da bambino. La Juve? Chiunque crescendo diventa tifoso, e lo sono ancora. Ma in particolar modo sostengo la Nazionale italiana. I fiorentini? Gli faccio intanto un in bocca al lupo per la gara di stasera. Nuovo stadio? Non so, non conosco bene la vicenda. La Fiorentina? Conosco bene i colori viola e anche qualche vecchia gloria gigliata, come Hamrin e Batistuta... Sono più italiano di qualunque persona al mondo".