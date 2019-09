COMMISSO, Investirò ma Firenze aiuti. Lo stadio...

Rocco Commisso, all'indomani dell'incontro in Palazzo Pitti per lo stadio e del Torrino d'Oro in Oltrarno, ha parlato al Corriere Fiorentino. Questo un estratto delle sue parole, proprio cominciando dall'incontro con il Soprintendente Pessina e dopo aver annunciato la sua partenza per la giornata di oggi: "Beh, posso dire che abbiamo intenzione di fare una cosa bellissima per Firenze e sicuramente ci lavoreremo. Ma ci vuole tempo. E serve che anche altri lavorino per me. Abbiamo bisogno di aiuto da parte della città, della soprin... sopron..., com si dice? Serve che tutti aiutino la Fiorentina e la città a fare qualche cosa, a spendere soldi in questo Paese. Noi vorremmo portare i turisti che vengono da ogni parte del mondo allo stadio. Ho già detto che ad esempio Wembley era un monumento nazionale ed è stato buttato giù, così come quello degli Yankees. Qui non si vuole demolire nulla, ma se non si fa qualcosa per migliorare il Franchi può darsi che tra un po’ non esisterà più comunque. Perché chi potrà mantenerlo? La ristrutturazione dello stadio è un compromesso ed è importante che si capisca. Il mio primo obiettivo sarebbe naturalmente uno stadio nuovo, qualcosa di molto bello. Perciò lavorare sul Franchi è un grande compromesso in cui comunque spenderei soldi...".

Se costerebbe meno fare una nuova struttura? "Forse ci vorrebbe solo un po’ più tempo, ma credo di sì. Le mie tre parole d’ordine sono: fast, fast, fast, giusto prezzo e control, control, control. Io sto per investire del denaro e non lo posso fare se qualcun altro ha il controllo della situazione. Però quando un investimento è giusto, io voglio fare fast . Come con la Fiorentina: ho valutato i rischi e ho pensato che fosse meglio prenderli che aspettare ancora magari fino a fine agosto. I tempi per me sono importantissimi".

I tempi? "Qualche mese, spero entro l’anno. Prima c’è la soprintendenza, poi gli altri passi. Ma non c’è solo lo stadio. Voi sapete che stiamo lavorando anche sul centro sportivo.. Abbiamo più opzioni, ma non dico quali perché se indico un posto o un altro poi il prezzo sale subito".

Allargare il centro a Campo di Marte? "No, no, non mi piace. Se facciamo qualcosa voglio che sia bellissimo e grandioso".

Tornando all'argomento stadio. "Noi non vogliamo che i nostri tifosi debbano bagnarsi quando piove o stiano sotto il sole. O che le curve siano così lontane ma non solo. Io voglio stadi per famiglie, per bambini, dove le donne possono andare. Non voglio razzismo di alcun genere. Né quello rivolto ai meridionali né quello della pelle".

Il Presidente Commisso ha poi donato una maglia celebrativa al direttore del giornale Paolo Ermini. Ecco le foto: