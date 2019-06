COMMISSO, Il ritratto del magnate tra due grandi "no"

La Repubblica oggi in edicola compie un ritratto di quella che è stata la vita di Rocco Commisso, il "Pitozzu" come viene soprannominato per la sua caparbietà, nella quale sono stati due grandi "no" a fare di lui il mutimiliardario che è adesso. Il primo arrivò alla Chase Manhattan Bank, quando gli fu tolto il migliore cliente (la General Motors) perché troppo vistoso. Fu mandato allora al settore autotrasporti, dove c'erano i "mafiosi", gli italoamericani. Lì conobbe il fondatore di Cablevision, con il quale tirò su l'impero che al momento costituisce il quinto più grande gruppo di telecomunicazioni in America. Il tutto con il calcio nel cuore, essendo da sempre tifoso della Juventus e dei New York Cosmos di Chinaglia e Pelè. Anche nel calcio però ha avuto un grande "no", quando in questi mesi i Cosmos sono stati relegati alla quarta divisione americana per il rimpasto che hanno fatto nel Soccer d'Oltremanica. Questo secondo "no", però, lo ha portato fino a qui. Fino ad acquistare la Fiorentina.