COMMISSO, Il patron viola ora vuole l'Italia al Franchi

L’edizione odierna di Tuttosport svela un retroscena a proposito della grande passione che Rocco Commisso ha per la Nazionale italiana: secondo quanto riferisce il quotidiano, il patron della Fiorentina sogna di veder giocare presto la squadra azzurra di Mancini allo stadio Franchi, sperando così di rinvigorire un rapporto che i tifosi viola mai hanno profondamente sentito per la Nazionale come invece accade in altre città. Non a caso il magnate italo-americano appena acquistata la Fiorentina chiese ed ottenne di andare a visitare Coverciano.