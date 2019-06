COMMISSO, Ieri summit con sindaco Campi per il c.s.

Come sottolineato dal Corriere Fiorentino, ieri prima di ripartire per gli States Rocco Commisso ha incontrato il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, e quello di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. Quest'ultimo summit in particolare è servito per aggiornare il tycoon sul progetto del nuovo centro sportivo. Infatti adesso spetterà a lui intervenire su un discorso interrotto col cambio di proprietà: l'idea è quella di un campus dove possano operare sia le giovanili che la prima squadra.