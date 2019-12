COMMISSO, I suoi primi 200 gg: dallo stadio a Chiesa

Oggi sono trascorsi 200 giorni esatti da quel 7 giugno scorso, quando il magnate italo statunitense Rocco Commisso ufficializzava l'acquisto della Fiorentina. Cosa è successo in tutto questo tempo? Non si può dire che l'amore tra il patron viola e i fiorentino non sia scoppiato. Commisso ha riportato entusiasmo. Fra le note negative però bisogna sottolineare l'esonero di Vincenzo Montella. Inoltre in questi 200 giorni bisogna segnalare la vicenda legata a Federico Chiesa, nonostante ora il campionato del ragazzo stenti a decollare. Infine il capitolo infrastrutture: se i terreni a Bagno a Ripoli sono già stati acquistati ed è già stato presentato il progetto del nuovo Centro Sportivo, il capitolo legato allo stadio appare ancora in alto mare. A riportarlo è il Corriere dello Sport.