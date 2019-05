COMMISSO, Gli amici sicuri: "Fidatevi di lui"

A casa, a Marina di Gioiosa Ionica (Calabria), Rocco Commisso viene ancora chiamato "Rocco U'Pitozzu", soprannome senza significato che gli fu affibbiato quando era piccolo. "Erano anni di sacrifici, mica navigavamo nell'oro", dice l'amico d'infanzia Sergio Catalano al Corriere Fiorentino. In quei luoghi, peraltro, su 6000 abitanti i tifosi milanisti e soprattutto juventini sono almeno il 90%: "Per questo motivo ci chiediamo perché U'Pitozzu abbia fatto una scelta del genere - continua l'amico -. Forse per i suoi figli, che spesso sono lì a Firenze, dove credo abbiano anche studiato. Si sa, lui ha fiuto per gli affari, per il business. E il calcio è soldi e business". Commisso, a cui hanno dedicato in vita lo stadio della Columbia University, sembra che adesso si sia innamorato dei colori viola: "A Rocco fare la comparsa non interessa, lui vuole essere protagonista, e il suo interesse per la Fiorentina è concreto. Secondo me potete dormire sonni tranquilli...", chiosa Catalano.