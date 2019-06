COMMISSO, E la sua guerra contro i poteri del calcio

Come ricorda La Nazione, durante la conferenza stampa di presentazione Rocco Commisso ha toccato anche il tema del Fair Play Finanziario dicendo: "Chiedo solo una chance, spero che i poteri della UEFA dopo essersi ricordati di PSG, Manchester City e Milan pensino anche alla Fiorentina. E comunque quei signori dovranno vedersela con me, sarò il migliore combattente per il mio club". Proprio Commisso ha avviato una battaglia per conto della NASL, la lega "minore" in cui giocano i Cosmos, con la convinzione che l'United Stases Soccer Federation (USSF) sia troppo sensibile alla posizione leader della Major Soccer League (MSL): un attacco a testa bassa contro il Potere. Per capire che tipo sia Rocco basta rileggere alcuni passaggi del contenzioso che si annuncia violentissimo. Il neo proprietario della Fiorentina ha scelto lo scontro frontale con Sunil Gulati, presidente della Federcalcio USA: "Dispiace che il maggior executive del calcio nel Paese non possa trovare poche ore per valutare l'opportunità senza precedenti contenuta dalla mia proposta".