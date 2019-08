COMMISSO, Domenica sfida a Berlusconi. I due...

Quella di domenica tra Fiorentina e Monza sarà anche la sfida tra Commisso e Berlusconi. Il presidente dei viola infatti voleva acquistare il Milan in passato proprio dall'italiano salvo poi essere scalzato da Mister Li. I due hanno tante cose in comune: entrambi hanno avuto un'ascesa inarrestabile (il primo con Mediacom, il secondo con Fininvest), ma tutti e due sono partiti da niente. Berlusconi infatti non ha mai fatto mistero di aver cantato sulle navi da crociera per guadagnarsi da vivere, Commisso ha imparato presto a suonare la fisarmonica nei suoi primi giorni di lavoro nel Bronx. Infine quando l'ex presidente del Milan vinceva il suo ultimo trofeo con i rossoneri (tra l'altro proprio con Montella in panchina) Commisso entrava a far parte del calcio con i New York Cosmos