COMMISSO, Domani a Marassi altro giro di campo?

L'idea era nata sabato scorso davanti ai 33mila del Franchi: Rocco Commisso potrebbe pensare ad un nuovo giro di campo, stavolta in uno stadio avversario. Cioè a Marassi, dove la Fiorentina giocherà la sua prima trasferta del nuovo campionato ma soprattutto dove il Genoa esordirà sotto gli occhi dei propri tifosi. Dunque il clima sarà molto più ostile, considerando peraltro che l'impianto in questione è uno dei più caldi d'Italia. Tutto rimandato a domani, quando in ogni caso la famiglia Commisso raggiungerà la Liguria con l'obiettivo di portare a Firenze i primi punti della stagione. Lo scrive La Nazione.