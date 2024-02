COMMISSO, Difesa di Italiano e ammirazione per il Gallo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Rocco Commisso torna a parlare. Lo fa, come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, ai canali ufficiali della Fiorentina. In un momento complicato per la sua squadra il patron viola fa quadrato attorno all'intero club, via dai giocatori all'allenatore alla dirigenza. Dopo circa tre mesi dal suo ultimo discorso pubblico il Tycoon italoamericano ha difeso la squadra e in particolare ha elogiato Vincenzo Italiano. Il presidente ha infine parlato dei due nuovi acquisti Belotti e Faraoni, sottolineando come entrambi siano stati capitani dello loro precedenti squadre. Al Gallo poi dedica un pensiero speciale sottolineando che lo segue da quando è arrivato a Firenze.