COMMISSO, Con Chiesa parlerà nel New Jersey

EX VIOLA COMPPER, DEMME VUOLE GIOCARE IN A. IN TOSCANA... L'ex viola Marvin Compper, attualmente al Duisburg, ha parlato dell'ex compagno del Lipsia, Diego Demme, giocatore accostato alla Fiorentina ma anche dei viola in generale, non prima di un accenno al suo ritorno in Germania. Ecco le sue parole: "Sono contento di... L'ex viola Marvin Compper, attualmente al Duisburg, ha parlato dell'ex compagno del Lipsia, Diego Demme, giocatore accostato alla Fiorentina ma anche dei viola in generale, non prima di un accenno al suo ritorno in Germania. Ecco le sue parole: "Sono contento di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi