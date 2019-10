COMMISSO, Colazione coi viola e le parole di Pradè...

Sulle pagine de La Nazione e del Corriere dello Sport vengono riportate le parole del presidente viola Rocco Commisso che una manciata di minuti dopo il 90' aveva già fatto recapitare il suo messaggio alla squadra. A casa Commisso era l'ora della colazione, ma per vedere la gara il patron si sarà sicuramente svegliato all'alba. Complimenti a tutti per la terza vittoria consecutiva della sua Fiorentina: "Il grande lavoro di tutti, da Pradè a Barone fino a Montella, sta dando i suoi frutti, ora dobbiamo continuare così, mantenendo i piedi per terra". Rocco Commisso non vede l'ora di tornare a Firenze. Nella sua agenda il ritorno nel capoluogo toscano dovrebbe essere programmato per la prossima settimana, in direzione weekend, con la prospettiva di seguire la squadra nella trasferta di Brescia, nel posticipo di lunedì 21.

In seguito sono state riportate anche le parole del ds viola Daniele Pradè (da entrambi i quotidiani citati all'inizio). Il direttore si è detto contentissimo per come Benassi è entrato in partita e allo stesso tempo ha detto la stessa cosa di Ghezzal. Queste le sue parole invece su Pedro: "Diamogli tempo, deve ambientarsi nel nostro calcio, ricordiamoci che è arrivato qui con i postumi di un problema fisico".