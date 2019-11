COMMISSO, Che emozioni a Reggio: ora volto sereno

Una pagina intera dedicata alla Fiorentina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ritorna sul pomeriggio vissuto dal presidente viola Rocco Commisso in centro a Firenze, dove presso la Rinascente il numero uno viola ha partecipato alla terza tappa di Sportweek Talk, evento legato al settimanale della rosea assieme a Giancarlo Antognoni e al bomber della ACF Women's Ilaria Mauro: il suo volto era rilassato e sorridente, tutto il contrario di quello visto al fischio finale della gara vinta con il Sassuolo, quando un Commisso stravolto e sopraffatto dall’emozione è stato coccolato dalla moglie Catherine, supportato dal figlio Joseph e abbracciato dal d.s. Pradè. La prima vittoria vista dal vivo è stata per Rocco un concentrato di sensazioni fortissime. Perché assistere a un successo ufficiale della sua creatura era diventata un’ossessione che non si è trasformata in maledizione: «Avevo paura, non so come abbiano fatto i ragazzi a ribaltarla. Mi chiedevo, come posso tornare a vedere la Fiorentina se quando vengo non vinciamo mai? E invece ce l’abbiamo fatta, ora vogliamo ripeterci».