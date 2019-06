COMMISSO-BIS, Sogno la squadra in lotta Scudetto

Altre dichiarazioni di Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, direttamente dalla lunga intervista esclusiva da lui rilasciata ai taccuini de Il Corriere dello Sport - Stadio:

"L'unica paura che ho è quando toccano la reputazione mia, o della mia famiglia. Sono scherzoso e aperto ma sempre molto rispettoso. Paura di non comprarla non l'ho avuta, ma il timore di essere scavalcato da qualcun altro sì. Sentivo parlare dei due sceicchi dal Qatar e una cosa simile mi era già successa con il Milan. Stavolta però è andato tutto bene, e poi i soldi qui sono tutti nostri, non come chi ha a che fare coi fondi. Ho rischiato ancora una volta nella mia vita. I migliori affari che ho accettato sono stati tutti di corsa, sono un istintivo. Il 24 maggio ho firmato la lettera di intenti con i Della Valle, per comprare il club. Ho chiesto che Barone venisse al Franchi, poi abbiamo saltato anche la fase della due diligence, quella in cui si calcolano i rischi. Se la Fiorentina fosse retrocessa, forse non sarei qui: anche la squadra ha fatto la sua parte. Firenze merita una bella squadra, per rincorrere il desiderio di vincere sempre. USA? Non ci volevo andare mica. Avevo 12 anni e andavo bene a scuola... In più non conoscevo l'inglese. Senza sogni non si vive, e io sogno che, in un tempo che non posso quantificare, di portare la Fiorentina in alto, anche a lottare per lo Scudetto. L'ho detto fin dall'inizio: c'è da provare a interrompere l'egemonia della Juventus".