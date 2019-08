COMMISSO BIS, Qui vincono sempre i soliti: si cambi

Di seguito altre dichiarazioni rilasciate da Rocco Commisso a la Repubblica: "La Juventus quest'anno ha fatto 450 milioni d'incassi e in sette anni ha quadruplicato le proprie azioni, dovremo fare altrettanto. Ma non ho intenzione di quotare in borsa la Fiorentina. Noi dobbiamo migliorare marketing e brand. Stadio e centro sportivo sono asset fondamentali per i ricavi, l'altro giorno ho letto che la Juventus ha un monte ingaggi di 250 milioni mentre noi di 50: come possiamo competere? Tetto agli ingaggi? Non sono favorevole, perché se fai bene devi andare avanti e se fai male vai giù. Il fair play finanziario? Va bene così com'è, altrimenti quelli tirano fuori i soldi dal pozzo e vincono tutto. Una regola ci vuole, non posso avere costi di 150 milioni con entrate di 100. Chi vince lo scudetto? Dico sempre che non è un bene per il calcio italiano che vinca sempre la stessa squadra. Un campionato competitivo servirebbe anche al business. L'immigrazione? Ne sono a favore, purché legale. Molti miei giocatori sia in America che alla Fiorentina sono figli di immigrati, vedi Boateng"