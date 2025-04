Colloqui in atto per il futuro di Kean, il ritorno di Commisso avrà un peso

Moise Kean è tornato per riprendersi tutto, scrive stamani l'edizione di Firenze di Repubblica parlando di Fiorentina e celebrando soprattutto dell'attaccante classe 2000, tornato al gol in campionato contro l'Atalanta. Luciano Spalletti sorride perché a giugno avrà bisogno anche di Kean per qualificarsi al prossimo Mondiale, in campo intanto lui esulta con la Griddy Dance e fuori dal campo ha lanciato il suo nuovo singolo.

Palladino è stato determinante per far risplendere il talento di un ragazzo che alla Juventus rischiava di perdersi e la Fiorentina ha saputo anticipare tutti e portare Kean a Firenze per 13 milioni di euro. Il calciatore, insieme al suo entourage, ha voluto fissare una clausola rescissoria che adesso fa discutere ma che a giugno era stata individuata quasi fosse una sfida alla quale ambire per dimostrare, prima di tutto a sé stesso, che niente sarebbe stato impossibile.

Il ritorno a Firenze del presidente Commisso potrà avere un peso non indifferente. Nessun incontro fissato in agenda, al momento, ma è chiaro che verrà fatto un punto con la dirigenza in vista anche delle mosse future. La città e la tifoseria, poi, si sono innamorate del loro bomber. I colloqui sono in atto ma la priorità adesso è chiudere al meglio tra campionato e Conference