Col Como i primi cambi in mezzo. Dentro Nicolussi Caviglia, con lui Mandragora

In avvicinamento a Fiorentina-Como, La Nazione prova a disegnare la formazione titolare che Stefano Pioli dovrebbe schierare questo pomeriggio e scrive che non sono previste rivoluzioni o bocciature, ma qualche accorgimento dopo un avvio deludente. Imprevedibilità, dunque, favorita da punti di riferimento che potrebbero facilitare i compiti difensivi avversari.

Dall'undici di partenza ci si aspetta dunque qualche cambio rispetto alle prime gare stagionali, in primis a centrocampo: Nicolussi Caviglia e Mandragora sembrano gli unici certi di un posto (per il valdostano si tratterà dell’esordio in viola dal 1’) mentre Sohm e Fagioli si giocano la terza maglia all’interno del reparto che sarà completato da Dodo e Gosens sulle fasce. Davanti a De Gea il pacchetto arretrato è destinato a restare il solito di sempre (Comzzo, Pongracic e Ranieri), mentre in attacco, detto che Kean si è del tutto ristabilito dall’influenza che lo aveva messo ko nei giorni scorsi, sono da monitorare le condizioni di Gudmundsson che ancora non è al 100% e oggi verrà testato per l’ultima volta: per affiancare il bomber al momento - si legge - Fazzini sembra favorito su Dzeko e Piccoli.