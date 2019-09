C.MONDONICO, Senza babbo è dura. Con Davide...

La sfida di domenica tra Atalanta e Fiorentina, riporta oggi Il Corriere Fiorentino, non sarà una sfida banale per la famiglia Mondonico, che a quasi due anni di distanza dalla morte di mister Emiliano vivrà ancora una volta da vicino una sfida che per l'allenatore ha sempre significato moltissimo, viste le pagine di storia scritte sulla panchina nerazzurra e la sua fede viola. Il quotidiano in tal senso ha interpellato la figlia di Mondonico, Clara: "Se mi guardo intorno tutto mi parla di lui. Spero di trovare in me anche solo una minima parte del suo coraggio. Ho il dovere di non dimenticare i suoi insegnamenti, il suo sorriso. Soprattutto, il suo “ciao bimba”. Mio padre era un uomo diretto, leale e sincero — spiega Clara — non si è mai nascosto dietro al personaggio. E credo che non sia da tutti. La foto con Davide il 28/8/2016? Astori è stato suo giocatore a Cremona e avevano legato molto, quell’immagine parla da sola: quella sera aveva gli occhi lucidi perché quella cavalcata per riportare in alto la Fiorentina è stata dura. Ma lui diceva sempre: “sai che soddisfazione riportare in A la Fiorentina?"