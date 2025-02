Clima teso attorno a Palladino, per Tuttosport il Lecce sarà trappola o trampolino

Clima teso attorno a Raffaele Palladino, si legge su Tuttosport. Non è un momento semplice, le ultime sconfitte contro Como e Verona hanno messo Palladino sul banco degli imputati.

Anche se la Fiorentina è ancora sesta in campionato e in corsa in Conference League. Ci mette la faccia il giovane tecnico mentre incombe la sfida con il Lecce che può trasformarsi in trappola o trampolino. C’è però da fare i conti con l’emergenza infortuni, da questo punto di vista Palladino non è stato fortunato lo stop forzato di Bove innan zitutto, poi i problemi di Gud mundsson, Adli, Cataldi, Kean che oggi terminerà il periodo di riposo dopo il trauma crani co subito domenica e farà una visita specialistica per riprende re a allenarsi.