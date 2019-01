CLELLAND, Differenza con la Juve? Solo i punti

Intervistata da La Nazione, Lana Clelland - attaccante della Fiorentina Women's - ha parlato della stagione delle ragazze viola: "Il campionato è ancora lungo e altre squadre possono sempre migliorare e far perdere punti a tutti. Anche se Juve e Milan hanno qualcosa in più. Rispetto alle bianconere ci mancano solo i punti in classifica. Lo scontro diretto ha pesato, soprattutto perché per noi è stata una giornata storta che purtroppo può capitare. Rimpianto per la Champions? È un grande rammarico per come siamo uscite, perché onestamente il punteggio del ritorno è stato troppo punitivo. C’è differenza tra noi e il Chelsea, ma non così".