Classifica da sorprendente a ridimensionata. RepFi: "Per il club domani è cruciale"

La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma sul periodo che sta attraversando la Fiorentina. Il quotidiano scrive che la gara di domani sera viene vissuta all’interno del club come cruciale. Tutti uniti nel momento più delicato per non perdere di vista una corsia preferenziale che teoricamente potrebbe portare dritti alla conquista di un trofeo e di conseguenza all’accesso alla prossima Europa League.

Un colpo doppio, a giudicare anche dalle difficoltà che i viola stanno vivendo in campionato con la classifica che da splendida e sorprendente si è ridimensionata negli ultimi mesi con Kean e compagni attualmente fuori da ogni piazzamento europeo.