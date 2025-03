Clamoroso ritorno al Milan per Allegri? Secondo la Gazzetta è possibile

Clamoroso ritorno al Milan per Massimiliano Allegri? Secondo La Gazzetta dello Sport è più che possibile. Dopo un anno di pausa dopo l'addio alla Juventus, il tecnico livornese potrebbe tornare sulla panchina rossonera. In questo momento Allegri è il candidato principale per sedere sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione, non si tratta di una suggestione ma un'ipotesi concreta. Il tecnico avrebbe tutte le caratteristiche per essere l’uomo giusto al posto giusto perché dopo una stagione tanto travagliata, in via Aldo Rossi hanno capito che serve un “normalizzatore”, ma soprattutto un vincente da seguire. Non più una scommessa.