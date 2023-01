Come scritto dall'edizione odierna de La Nazione al tavolo dell’Atalanta sta per arrivare la proposta della Fiorentina per Cittadini, oggi in prestito al Modena. La Fiorentina ha incontrato il manager del giocatore per capire se la soluzione di Firenze potrebbe essere (oltre che gradita) da valutare anche a titolo definitivo.