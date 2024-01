CIOFFI, Le parole di chi lo ha visto crescere alla Sestese

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima volta di Gabriele Cioffi al Franchi, da allenatore dell'Udinese, fu uno shock per tutti: 4-0 per i bianconeri. La seconda volta vinse la Fiorentina contro il suo Verona (2-0), domani sarà la terza sfida per il tecnico cresciuto a Firenze. Lo ricorda il Corriere Fiorentino che ha intervistato Filippo Giusti, storico dirigente ed ex presidente della Sestese: "Anche se ha fatto tante esperienze all’estero è sempre rimasto legato a Firenze, e anche a noi della Sestese dove ha passato sei anni ed esordito tra i grandi. Anche qualche mese fa ci siamo visti a pranzo.

Da bambino Cioffi giocava alla Cattolica, l’ho sempre seguito. Allora ero responsabile del settore giovanile della Sestese e nel 1990 decisi di portarlo da noi. Dagli Allievi è arrivato in prima squadra, finché nel 1996 non lo abbiamo ceduto al Poggibonsi".