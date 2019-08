CINCOTTA, Può essere l'anno delle donne. Commisso..

In un'intervista concessa al Corriere Fiorentino, il tecnico della Fiorentina Women's FC Antonio Cincotta ha parlato così: "Se vuoi vincere la Champions League prima o poi le big le devi affrontare tutte, ma per noi, per adesso, questo non è un obiettivo, quindi il sorteggio è stato tutt’altro che fortunato. Parlano i numeri: l’Arsenal ha stravinto il campionato inglese con 6 punti di vantaggio sul Manchester City e il Chelsea è addirittura rimasto fuori dall’Europa. Speravo in un sorteggio più agevole, invece affrontiamo subito un avversario supersonico. Noi daremo il massimo e useremo questa sfida per crescere, anche se non ci sentiamo battute in partenza e speriamo di farcela.

La Serie A? Juventus e Roma sono le favorite. La Juve è campione d’Italia in carica, la Roma ha costruito una squadra dei sogni. Noi cercheremo di essere umili, pur consapevoli della nostra forza. Rocco Commisso e Joe Barone, che ringrazio insieme a Vincenzo Vergine, mi hanno costruito una squadra con pedine intercambiabili. Tra l’altro Barone mi ha detto che il presidente tiene molto al calcio femminile. E noi cercheremo di essere scomode per ogni avversario e di arrivare più vicino possibile alle posizioni di vetta, anche se sappiamo che la serie A femminile è sempre più competitiva.

La nuova proprietà? Rocco Commisso e Joe Barone che, tra l’altro ha assistito ad un allenamento delle ragazze nei giorni scorsi, provengono dai college americani, dove il movimento femminile è fortissimo. Credo che nessuno meglio di loro possa fare bene anche in questo settore, un pontea 360° tra Italia e Usa.

Le nuove arrivate? Un mix tra giovani e ragazze di grande esperienza internazionale. La danese Thøgersen è un esterno offensivo che in progressione è veloce come Guagni, ma è molto più attaccante di Alia. La De Vanna è un’attaccante australiana, ha una grandissima esperienza, ha grande tecnica e può giocare in qualsiasi posizione del reparto offensivo. Poi in attacco è arrivata anche la spagnola Paloma. A centrocampo Mascarello è il futuro, mentre Cordia rappresenta l’esperienza. Lei è americana come il nostro presidente ed è stata per molto tempo capitana del Fortuna Hjørring. In difesa è arrivata la Arnth, difensore esperta e capitana dell’Arsenal. Quest’anno posso di avere un team di capitane, un nucleo intercontinentale di calciatrici che sono abituate a lavorare tanto e parlare poco, mentalità che voglio abbia tutto lo spogliatoio".