CHRISTENSEN, Punta ad essere pronto contro il Milan

Tra i convalescenti pronti al rientro c'è Oliver Christensen: il portiere danese, assente da metà febbraio per un problema al menisco, sta pian piano ricominciando ad allenarsi in gruppo. Reduce da un minutaggio circoscritto a qualche gara di campionato e alcune serate di coppa (in totale 770 minuti) l'ex Herta Berlino potrebbe tornare a disposizione già contro il Milan, anche se partirà comunque dietro nelle gerarchie tra i pali rispetto a un Terracciano che ha risolto dopo poche settimane a suo favore il ballottaggio per la porta.

La nota positiva rimane, col rientro di Christensen Italiano ha a disposizione un portiere che si è dimostrato comunque affidabile quando chiamato in causa.