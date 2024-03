CHRISTENSEN, Primi allenamenti con il gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La sorpresa di giornata di ieri, alla ripresa degli allenamenti, dopo la commemorazione di Joe Barone, ha riguardato Oliver Christensen: il portiere danese, out dopo l'intervento al menisco a cui è stato sottoposto il 12 febbraio, si è rivisto in gruppo per una parte di allenamento ed è un altro dei calciatori che Italiano vorrà recuperare da qui al termine della sosta.

Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio che fa il punto su altri tre giocatori appunto da recuperare completamente: Dodo (già rientrato in campo nei minuti finali del match contro il Maccabi Haifa) sembra il più avanti dei tre, Kouame pare essersi messo alle spalle la malaria che lo ha costretto ai box nell'ultimo mese, mentre il pieno recupero di Castrovilli (assente da agosto) è ancora lontano.