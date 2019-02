CHIESA, Valutazione in ascesa. E il tifo ora trema

Spazio al momento d'oro di Federico Chiesa sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: tra i tifosi viola riuscire a godersi il momento è sempre piuttosto complicato. Un pessimismo di fondo che porta la mente lontano, pensando a un futuro che difficilmente vedrà Chiesa sposato a lungo con la Fiorentina. Arrovellarsi la mente adesso, però, è chiaramente un errore. Perché le incognite sono infinite. Qualche certezza c’è. Nonostante il cartellino di Chiesa sia della Fiorentina mentre quello di Muriel no, il colombiano ha più probabilità di restare a Firenze (serviranno una quindicina di milioni per il riscatto) rispetto all’azzurro. L’altra questione non opinabile è che i 70 milioni che lo scorso anno avrebbero potuto far tentennare il club viola, nel prossimo mercato non basteranno. La valutazione del figlio del grande Enrico è in costante ascesa.