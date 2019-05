CHIESA, Una rivoluzione per convincerlo. Pezzella...

Sulle pagine de Il Corriere Fiorentino quest'oggi si parla molto del destino delle colonne della Fiorentina, incerti di restare in vista della rivuluzione societaria. In particolar modo il quotidiano si sofferma a parlare di Chiesa e Pezzella: Juventus, Inter, Bayern e altri grandi club osservano interessati. Ad oggi una permanenza del numero 25 sembra difficile ma è chiaro che la nuova proprietà, riuscendo a trattenerlo, si presenterebbe nel migliore dei modi. Forte aumento dell’ingaggio e una squadra competitiva per l’Europa sono le due condizioni necessarie per provare ad aprire un dialogo. Sicuro di rimanere non c’è nessuno, ma fra i maggiori indiziati spicca sicuramente German Pezzella. Capitano dalla scomparsa di Astori, in viola ha trovato la dimensione giusta che lo ha portato fino alla nazionale. Le sue parole sull’addio turbolento di Pioli avevano disturbato i vertici societari ma un cambio al comando gioca in favore della sua permanenza.