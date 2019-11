CHIESA, Un silenzio che parla: serve un segnale

Tanto spazio al momento non troppo brillante che sta vivendo Federico Chiesa sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: “Chiesa, un silenzio che parla. Il club aspetta un suo segnale” è il titolo scelto dal quotidiano che spiega come il numero 25, pur vittima di febbre e con l’impegno al massimo, contro il Parma abbia giocato una delle sue peggiori partite di sempre con la maglia della Fiorentina. Senza Ribery - spiega il quotidiano - il classe ’97 perde molto della sua efficacia in zona gol. A rincarare le dose ci ha pensato sabato Rocco Commisso, che ha sottolineato come la società stia parlando con il giocatore per vedere di trovare un punto di accordo per il rinnovo di contratto ma adesso la Fiorentina si aspetta almeno un segnale, un accenno di disponibilità da parte del giocatore ad allungare l’impegno in essere, portandolo fino al 2024. Un’apertura che, al momento, non pare esserci stata.