CHIESA, Torna il sereno: si lavora per il rinnovo

L'abbraccio tra Rocco Commisso e Federico Chiesa è stata la dimostrazione che in casa viola è tornato il sereno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il classe '97 ha cambiato umore ed è pronto a rilanciarsi per tornare ad essere decisivo anche se ancora non è al 100%. I dirigenti gigliati sono sicuri: a fine anno sarà in doppia cifra di gol. Il rapporto tra il giovane attaccante ed i tifosi è tornato a rafforzarsi grazie anche al susseguirsi di voci che si sta lavorando ad un rinnovo di contratto e quindi ad una permanenza in viola di Chiesa anche dopo l'Europeo. Tutto sembra in discesa. L'unico intoppo potrebbe essere rappresentato dalla campagna rafforzamento della squadra che Federico vuole competitiva in vista del prossimo anno e non solo per poter un giorno raggiungere la Champions League a Firenze.